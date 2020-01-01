Новости » «Старались от всей души»: волонтеры «Единой России» — о годовщине открытия первых волонтерских центров

Добровольцы планируют продолжить помогать людям, даже когда коронавирус отступит окончательно

Год назад, 19 марта, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России» — партия объединила добровольцев, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны.

За год работы волонтерского центра «Единой России» в Чувашии добровольцы выболнили больше 2 тысяч заявок жителей республики. Доставляли продукты, развозили, используя специальное приложение, препараты коронавирусным больным, покупали горячее питание для врачей, доставляли медиков к пациентам. Кроме того, дарили нуждающимся семьям ноутбуки и планшеты, исполняли желания детей с ограничениями здоровья и ребятишек из многодетных семей, дарили игрушки юным пациентам стационаров – даже перечислить все виды оказанной помощи непросто. Помимо всего этого партия обеспечила двумя автомобилями и реанимобилем ковидные больницы Чувашии, с конца ноября прошлого года в столице республики, как и по всей России, запустили Горячую линию по коронавирусу «122».

«Самое важное, что люди не только получили материальную поддержку, но и ощутили: мы рядом, они не одни», – подчеркнул руководитель волонтерского центра «Единой России» в регионе Николай Николаев.

Сегодня в них ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Они рассказывают истории о том, как прошел их, 2020-й, год.

В Республике Марий Эл Наталья Пешнина начала работать в волонтерском центре с момента открытия. Перед самоизоляцией купила электросамокат — поэтому продукты получалось развозить быстро. Позже узнала, что из-за самоизоляции пожилые люди не могут ходить в парикмахерскую. Пошла на курсы, чтобы бесплатно стричь бабушек и дедушек.

Здесь же, в Йошкар-Оле, волонтером стал чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов. Тяжелоатлет и сейчас регулярно доставляет продукты, а иногда берет с собой дочку, с раннего детства показывая ей пример неравнодушного отношения к людям.

Андрей Баринов из Кинешмы Ивановской области стал добровольцем случайно — в начале апреля прошлого года он поехал к бабушке помочь по хозяйству и в автобусе встретил девушку в волонтёрской экипировке.

«Уже 6 апреля я пришёл в волонтёрский центр. За это время выполнил 300 с лишним просьб о помощи. Обращения поступают разные: кому снег расчистить, кому лекарства и продукты привезти, а кому-то помочь с телефоном разобраться», — рассказывает парень.

Фернанду Самбу Жозеродом из Гвинеи-Бисау учится на факультете бизнеса и экономики Астраханского госуниверситета. Он был волонтером на родине — так что работа в пандемию не стала для него чем-то новым. За это время он поддержал несколько сотен человек.

В канун Нового года по всей стране добровольцы помогали создавать в больницах и ковид-госпиталях атмосферу праздника – украшали приемные покои, наряжали елки, организовывали праздничные угощения. В Мордовии волонтеры испекли для медиков станции скорой помощи к новогоднему столу пирожные и пироги.

«Старались от всей души. Наш долг перед медработниками всегда будет неоплаченным, и никакие слова не соизмеримы с их трудом. Пусть они знают — мы помним о них, переживаем за них и безмерно благодарны», — говорит руководитель волонтерского центра Евгений Миронов.

Пандемия постепенно отступает, но деятельность волонтеров по-прежнему востребована в самых разных ситуациях. В Челябинске они помогают в организации вакцинации. Каждый день активисты приходят в поликлинику горбольницы №8 и переносят сведения о пациентах в специальный электронный реестр.

В Липецкой области добровольцы помогают детям врачей из «красных зон» подготовиться к экзаменам. Занятия проходят два раза в неделю в районах региона. При необходимости привлекают к консультациям учителей из школ Липецка.

На Кубани активисты собрали и передали помощь пострадавшим от пожара в Анапе — 12 марта там загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали 300 человек. Жителям оперативно привезли продукты, воду, теплую одежду, детские принадлежности и средства личной гигиены.

«Когда мы объявили сбор помощи погорельцам, даже не ожидали, что столько людей откликнется. Продовольствие и одежду нам привезли волонтерские центры «Единой России» из соседних районов. Первыми откликнулись добровольцы Крымского района. Чуть позже прибыли машины из Славянского района. Помогли всем миром», − вспоминает замдиректора Центра социального обслуживания Анапы Ирина Шапошник.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий, убеждений.

«Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей – одно из самых больших достижений прошлого года», - считает он.

Волонтерские центры «Единой России» за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам - более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности. И уже не представляют своей жизни без помощи людям.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"