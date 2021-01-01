Новости » Состоялось первенство Красноармейского района по биатлону на призы председателя федерации лыжного спорта района И.В. Дмитриева

20 марта 2021 года, прошло первенство Красноармейского района по биатлону на призы председателя федерации лыжного спорта района Дмитриева Игоря Валерьевича. Перед стартом участников мероприятия приветствовала заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела образования Светлана Григорьева, которая поздравила с праздником всех любителей лыжного спорта и пожелала успехов в гонке.

Призерами в личном первенстве стали Пётр Григорьев (1 место), Иван Гаврилов (2 место) и Владимир Петров (3 место). Среди женщин 1 место заняла Людмила Герасимова. Также прошла эстафета, в котором команда «Дружба» в составе Владимира Аркадьева, Владимира Петрова, Михаила Герасимова, Виктора Иванова и Станислава Карпова пришла первой. За ними финишировала команда в составе Ивана Гаврилова, Владислава Терентьева, Петра Яковлева, Алексея Мефодьева Игоря Павлова. 3 место в эстафете заняла команда в составе Петра Григорьева, Иванова Владимира, Юрия Иванова, Исая Николаева и Евгения Иванова. Участникам предоставили новые пневматические винтовки, которых приобрел в количестве 5 штук активный деятель федерации лыжного спорта Владимир Аркадьев. Соревнования закончились чаепитием и награждением призеров первенства.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района