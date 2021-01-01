Новости » Олег Николаев принял участие в межнациональном празднике Навруз

20 марта Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в межнациональном празднике Навруз.

Он прошел в Доме Дружбы народов Чувашской Республики и собрал представителей национально-культурных объединений Чувашии.

Глава региона тепло приветствовал участников праздника и отметил, что подобные мероприятия способствуют продвижению ценностей мира и солидарности, толерантности и добрососедства, содействуют сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы в регионе.

«Здорово, что мы чтим эти традиции, разные народы вместе имеют возможность организовать и вместе праздновать Навруз», - подчеркнул Олег Николаев.

Сегодня в России придается особое значение укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, взаимного уважения к культуре и обычаям народов страны.

«Только помня историю, держась вместе, мы будем сильными, сможем уверенно двигаться вперед», - добавил Глава республики.

Олег Николаев пожелал, чтобы сегодняшний праздник зарядил всех энергией на весь год, вдохновил на новые достижения.

Председатель ЧРОО «Лига азербайджанцев Чувашии» Азиз Бадиров выразил признательность Олегу Николаеву за вклад в развитие национально-культурных объединений региона.

«Я хочу поблагодарить властей Чувашии, что созданы прекрасные условия для представителей самых разных национальностей. Мы живём далеко от исторической Родины, но не забываем о своих традициях и обычаях», - подчеркнул он.

В рамках мероприятия в Доме Дружбы народов была развернута выставка народных ремесел мастеров национальных культур. Там были представлены предметы ковроделия, утварь, одежда, сувениры.

Гости праздника могли попробовать блюда, которые специально к Наврузу приготовили представители национальных центров. Украшением программы стали выступления азербайджанских, узбекских, туркменских, чечено-ингушских, татарских и чувашских коллективов художественной самодеятельности.

Навруз проводится Минкультуры Чувашии при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей и при содействии РОО «Ассамблея народов Чувашии». Проведение мероприятия поддерживают национально-культурные объединения, общественные организации региона.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрации Главы Чувашской Республики