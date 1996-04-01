АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Более 52 тысяч жителей Чувашской Республики перешли на электронные трудовые книжки

08:12 22 марта 2021 г.

С 1 января 2020 года в России начали действовать электронные трудовые книжки. В Чувашской Республике 326,5 тысячи работающих граждан определились со способом ведения своей трудовой книжки. Более 52,5 тысячи человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений из трудовой книжки в электронном виде. Кто выбрал электронный формат, бумажную трудовую книжку получил на руки и должен хранить ее дома как документ, подтверждающий предыдущий стаж.

Электронный формат хранения данных позволяет оперативно получать достоверную информацию о трудовой деятельности, минимизирует риски потери сведений, предоставляет возможность контролировать правильность внесения сведений работодателем, дистанционно устроиться на работу, трудиться в удаленном режиме, а также оформлять пенсии по данным лицевого счета без необходимости документального подтверждения в отделе кадров.
Впервые устраивающиеся на работу в 2021 году имеют только электронные книжки.

С 7 марта 2021 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Теперь граждане могут обратиться в органы ПФР для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.

С содержанием своей электронной трудовой книжки можно ознакомиться в любое время в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на Едином портале Госуслуг, а также в МФЦ, у работодателя или в территориальном органе ПФР.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике – Чувашии

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика