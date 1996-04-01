Новости » Более 52 тысяч жителей Чувашской Республики перешли на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года в России начали действовать электронные трудовые книжки. В Чувашской Республике 326,5 тысячи работающих граждан определились со способом ведения своей трудовой книжки. Более 52,5 тысячи человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений из трудовой книжки в электронном виде. Кто выбрал электронный формат, бумажную трудовую книжку получил на руки и должен хранить ее дома как документ, подтверждающий предыдущий стаж.

Электронный формат хранения данных позволяет оперативно получать достоверную информацию о трудовой деятельности, минимизирует риски потери сведений, предоставляет возможность контролировать правильность внесения сведений работодателем, дистанционно устроиться на работу, трудиться в удаленном режиме, а также оформлять пенсии по данным лицевого счета без необходимости документального подтверждения в отделе кадров.

Впервые устраивающиеся на работу в 2021 году имеют только электронные книжки.

С 7 марта 2021 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Теперь граждане могут обратиться в органы ПФР для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.

С содержанием своей электронной трудовой книжки можно ознакомиться в любое время в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на Едином портале Госуслуг, а также в МФЦ, у работодателя или в территориальном органе ПФР.