Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле в Кастаньяро (неподалеку от Вероны) гигантское стилизованное изображение российской вакцины от коронавируса «Sputnik V». Впервые к теме пандемии Гамбарин обратился в феврале прошлого года, изобразив главного ньюсмейкера того периода — коронавирус. А уже в 2021-м в качестве орудия для борьбы с COVID-19 из всех существующих на данный момент вакцин художник выбрал именно российский препарат, изобразив его на «полотне» общей площадью около 13 тыс. кв. метров в виде бутылочки, на которой написано название вакцины латинскими буквами.



«На создание полотна в честь российской вакцины меня вдохновили новости о том, что в Италии, которая вновь переживает локдаун, скоро начнут производить «Sputnik V». Окончательно меня убедила в выборе темы ситуация вокруг вакцины «AstraZeneca», использование которой накануне было решено приостановить. У нас уже есть «Pfizer». Я не медик и не вирусолог, но, если российская вакцина работает, как говорят эксперты, и может помочь нам выбраться из этой ситуации, мне кажется, она достойна подобного посвящения. Пандемия — это мировая проблема, которую нужно решать сообща ради блага человечества, невзирая на геополитические разногласия», — рассказал «РГ» Дарио Гамбарин.



Источник: https://rg.ru.