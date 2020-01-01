Новости » Топ-5 вопросов и ответов с горячей линии цифрового эфирного ТВ

19 марта отмечается Международный день клиента. Праздник учрежден в 2010 году. В этот день компании во всем мире благодарят потребителей за сотрудничество. РТРС поздравляет всех зрителей цифрового эфирного телевидения и желает приятного просмотра любимых передач.

Благодаря построенной сети цифрового телевещания, 98,4% жителей страны могут смотреть 20 цифровых эфирных каналов. Но телебашня, сигнал которой никто не принимает, бесполезна. Поэтому можно говорить, что зрители — полноправные участники системы телевещания. Подключить «цифру» легко, но, как и в случае с любой техникой, возможны нюансы. Вот главные из них.

1. Как выбрать и подключить приемную антенну

Для приема цифрового ТВ нужна сертифицированная дециметровая антенна. Как показывает опыт многочисленных телезрителей, метровые и самодельные антенны не гарантируют стабильного приема цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф Или надо просто поворачивать антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и непрерывного приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%.

В зависимости от места установки антенны бывают комнатные и наружные. Если квартира на верхнем этаже многоэтажки, телебашня видна из окна, вполне подойдет комнатная антенна или наружная антенна без усилителя. Если телебашня рядом с домом (3-5 км), но окна квартиры выходят на противоположную сторону, понадобится наружная антенна без усилителя, установленная на крыше. Если это невозможно, рекомендуется применить направленную комнатную антенну.

Если расстояние до телебашни 10-30 км, наиболее подходящий вариант – наружная активная антенна (с усилителем), установленная на крыше. Такой же вариант антенны подходит в условиях плотной городской застройки, особенно на нижних этажах

2. Как настроить приставку

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

Шаг 5. Выполните автоматический поиск цифровых телевизионных программ. В случае ручного поиска необходимо ввести номер канала или частоту.

3. Как узнать частоту вещания мультиплексов

На границах регионов автоматический поиск может настроить прием на частоту соседнего региона, а это значит, что вместо местных новостей вы будете смотреть «соседские». Кроме того, автопоиск иногда просто не видит частотный телевизионный канал (ТВК). В таком случае ТВК надо ввести вручную. ТВК и частоты вещания первого и второго мультиплексов для каждого населенного пункта можно найти на интерактивной карте РТРС (карта. ртрс. рф) и в Кабинете зрителя, а также в мобильном приложении «Телегид». Или спросить у операторов горячей линии.

4. Что делать, если часть телеканалов пропала

Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже – несколько. В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».

В некоторых случаях помогает только сброс настроек. Для этого нужно выбрать в меню раздел «Система» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

Если перенастройка и восстановление не помогают, рекомендуется попробовать «перепрошивку». Для этого телезрители могут обратиться в сервисный центр производителя или обновить ПО самостоятельно.

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно скачать загрузочные файлы с сайта производителя, отформатировать флешку, записать файлы на флешку, вставить ее в приставку и пошагово выполнить команды по установке. После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

Найти подходящие специализированные антенные службы поможет слой «Сервисы» интерактивной карты на сайте ртрс.рф.

5. Как выбрать кабель

Кабель доводит сигнал от антенны до телевизора/приставки. Тонкий, пережатый, поврежденный кабель «убивает» сигнал, и телевизор показывает черный экран. Старые советские кабели РК75 имеют значительное затухание в дециметровом диапазоне и практически непригодны для современного использования. Современный качественный кабель имеет плотную оплетку из проволок и алюминиевую фольгу в качестве экрана. Чаще всего используется кабель типоразмера RG6.

Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цифра обычно написана на самом проводе. Качество кабеля складывается из качества используемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная жила – тем кабель лучше (и дороже).

В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, но и кабель, места соединений и сгибов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"