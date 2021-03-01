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Новости » Мемориал строителям оборонительных рубежей объединит все районы республики

12:10 19 марта 2021 г.

 

Подводя итоги работы Правительства в 2020 году, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что была проделана большая работа по увековечению подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Открытие мемориала, по словам руководителя региона, позволит привлечь внимание к республике.

«Мы сделаем все, чтобы это событие стало знаковым и привлекло внимание максимального количества жителей Чувашии. Я призываю представителей всех муниципальных образований участвовать в процессе благоустройства этой территории, чтобы каждый муниципальный район каким-то образом был там отмечен», — подчеркнул Глава Чувашии.

Ранее мы сообщали, что архитектор Константин Фомин признан автором лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

 

Фото: из открытых источников

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