Новости » Весенняя солнечная интерференция практически не повлияла на прием цифрового эфирного телевидения в Чувашской Республике

Кратковременные перерывы вещания цифровых телерадиопрограмм в феврале-марте, вызванные влиянием Солнца, не превышали 30 секунд

15 марта в Чувашии закончился период весенней солнечной интерференции – ежегодного явления, приводящего к временному ухудшению качества работы спутниковой связи.

Пик весенней солнечной интерференции в регионе пришелся на 27 февраля -3 марта. В этот период Солнце наиболее активно «мешало» приему эфирного сигнала на региональных радиотелевизионных станциях (РТС). «Солнечные помехи» затронули работу 42 цифровых РТС.

Чувашский филиал РТРС задействовал все технические возможности, чтобы перерывы вещания из-за интерференции были минимальными. Так, при возникновении «солнечных помех» на основном канале приема телерадиопрограмм со спутника, радиотелевизионные станции оперативно переключались на резервный спутник, доставляющий цифровой телесигнал до наших РТС. Благодаря системе дистанционного мониторинга и управления цифровой телесетью такой переход на каждой станции занимал не более 30 секунд, что позволило минимизировать неудобства для телезрителей», - отметил директор Чувашского филиала РТРС Дмитрий Авербах.

Система дистанционного мониторинга и управления установлена на объектах региональной телесети одновременно с внедрением цифрового эфирного телевидения. Из «центра управления», находящегося в Чебоксарах, специалисты филиала могут оперативно перезагружать вещательное оборудование или переключать районные РТС на резервные источники сигнала в случае необходимости. Таким образом, переход на «цифру», не только увеличил до 20 количество общедоступных эфирных телеканалов в регионе, но и существенно повысил надежность эфирного вещания.

Интерференция наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной прямой, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника на радиотелевизионных станциях вплоть до полного пропадания.

Цифровое эфирное телевещание обеспечивает более 98% жителей региона доступом к 20-ти телевизионным и трем радиоканалам в высоком качестве без абонентской платы. Трансляция осуществляется в стандарте DVB-T2. Для просмотра ЦЭТВ необходима сертифицированная ДМВ-антенна, соответствующая условиям приема, а также телевизор с поддержкой DVB-T2. К телевизионным приемникам, не поддерживающему данный стандарт, необходимо дополнительно подключить приставку DVB-T2.

Подробная информация обо всех объектах региональной сети вещания ЦЭТВ, параметрах трансляции, необходимом приемном пользовательском оборудовании, его подключении и настройке доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, а также по телефону горячей линии 8 800 220 20 02.

По материалам филиала РТРС «РТПЦ Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"