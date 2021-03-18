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Новости » АО «Татмедиа» провело презентацию чувашских газет Татарстана для Минцифры Чувашии

08:23 19 марта 2021 г.


Медиахолдинг и ведомство соседней республики выразили готовность к активному и тесному сотрудничеству.
Вчера, 18:28Автор: Розалия Хайруллина

Рамиль Гали
(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Розалия Хайруллина). АО «Татмедиа» сегодня презентовало газеты и журналы, выпускаемые на чувашском языке в различных районах Татарстана, руководителю и сотрудникам Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. 

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, медиадиректор холдинга Альфия Адиятова, а также главные редакторы и журналисты газет на чувашском языке рассказали о своей деятельности, поделились опытом работы и планами на будущее. 


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Рамиль Гали
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина выразила заинтересованность в налаживании активного сотрудничества и взаимодействия с АО «Татмедиа» в целом, а также с газетами и журналами медиахолдинга в частности. 

«Давайте сделаем в ближайшее время совместные проекты. Прямо руки чешутся. Проведем обмен мнениями и практиками. Это будет очень интересно. Тем более мы так близко находимся. У нас столько татар проживает, а у вас столько чувашей», — сказала Майнина. 


Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина МайнинаРамиль Гали
На презентации также присутствовал председатель татарской общины Чувашии Хайдяр Сафиуллин. Он тоже пожелал развивать тесное взаимодействие с АО «Татмедиа». В ответ на это гендиректор холдинга Шамиль Садыков выразил готовность оказать поддержку татарской газете «Вакыт», которую выпускает татарская община Чувашии.

«Мы со своей стороны готовы помогать вашей газете. У нас есть проект „Без бергә“. Это приложение, которое мы выпускаем и полностью сами финансируем. Мы можем помочь издавать вашу газету в виде нашего приложения. Во многих регионах России татарские газеты участвуют в этом проекте. Мы таким образом помогаем татарским газетам выживать», — отметил Садыков. 


Председатель татарской общины Чувашии Хайдяр СафиуллинРамиль Гали
На встрече с презентациями своих изданий выступили главный редактор чувашской республиканской газеты «Сувар» Ирина Трифонова, а также редакторы и журналисты газет «Ял пурнăçӗ» Аксубаевского района, «Дуслык» Нурлатского района, «Ялав» Буинского района и «Таван ен» Дрожжановского района Татарстана.

Ранее медиашкола «Татмедиа» провела обучающие тренинги для журналистов, пресс-секретарей и сотрудников медиаотрасли Казахстана. Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/society/18-03-2021/ao-tatmedia-provelo-prezentatsiyu-chuvashskih-gazet-tatarstana-dlya-mintsifry-chuvashii-5813675

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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