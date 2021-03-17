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Новости » Мобильная выставка «Строителям безмолвных рубежей» начала путешествие по учебным заведениям

14:19 18 марта 2021 г.

 

Мобильная выставка

Первой остановкой экспозиции стала чебоксарская школа № 27.

Строительство оборонительных Сурского и Казанского рубежей в ноябре 1941 – январе 1942 годов – особая страница истории Чувашии. Общая протяженность линии обороны составила 380 километров. Ежедневно в строительстве участвовало минимум 85 тысяч человек.

«Работы велись при температуре минус 40 градусов и не останавливались ни на один день. Женщины, подростки, дети – все участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Это настоящий трудовой народный подвиг, – говорит депутат Государственного Совета Чувашии Николай Николаев. – Ценой неимоверных человеческих усилий рубежи были построены в кратчайшие сроки, задача, поставленная Госкомитетом обороны страны, была выполнена».

Мобильная выставка дополнена историческими артефактами, которые предоставил поисковый клуб «Георгиевская лента» ЧувГУ.

«В 2021 году мы отмечаем 80-летие со дня строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Выставка организована сотрудниками и друзьями Чувашского госуниверситета с чувством глубокой благодарности нашим родителям, бабушкам, дедушкам. И мы очень надеемся, что она будет полезна подрастающему поколению и поможет лучше узнать о трудовом подвиге земляков», – отметил на открытии экспозиции ректор ЧГУ, депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров.

Напомним, что по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева 2021 год посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Ранее мы писали, что житель Цивильского района создал скульптурную композицию о Сурском рубеже.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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