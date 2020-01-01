Новости » «Единая Россия» против убийства бездомных животных

Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию будет сегодня отозван из Госдумы

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов живодерской и сообщил о том, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.

«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против инициативы. «Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным», - уверен он.

Напомним, «Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными. С 1 января 2020 года заработали положения партийного законопроекта об ответственном обращении с животными — речь идет о регулировании работы приютов, где категорически запрещено умерщвлять бездомных животных без необходимых медицинских показаний. Также в середине прошлого года «Единая Россия» предложила Правительству дополнительные меры за нарушение правил обращения с животными - наказание за оставление на улице питомцев; за нарушение порядка содержания животных, в том числе порядка выгула; за нарушение правил обращения с животными в приютах и с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Кроме того, в январе Минприроды поддержало инициативу партии о строительстве приютов для бездомных собак и кошек за счет софинансирования из федерального бюджета.

Тема гуманного обращения с животными актуальна и для Чувашии, где обсуждается вопрос строительства новых пунктов передержки бездомных животных. «На разных уровнях поднимается вопрос строительства приютов для них и остаются вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Нам с коллегами предстоит большая законодательная работа на местах», – отметил депутат Госдумы от Чувашии Николай Малов.

Нужно отметить, что говоря о необходимости законотворческой работы, парламентарий также периодически помогает пункту передержки животных в Чебоксарах. «Проблема бездомных животных существует давно, и решить ее в одночасье невозможно. Безнадзорные собаки и кошки на улицах наших населенных пунктов оказываются чаще всего из-за безответственности человека. Для решения проблемы бездомных домашних животных, помимо работающего закона о защите животных, необходима пропаганда ответственного отношения к животным среди детей и взрослых», – подчеркнул Николай Малов.

Источник фото: ER.RU

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"