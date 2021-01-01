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Новости » ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ НАЧАЛАСЬ

09:03 18 марта 2021 г.

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ НАЧАЛАСЬ
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В Доме правительства под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой состоялось заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая встречу, Алла Салаева процитировала президента России - «теперь каждый год День Победы мы будем праздновать как юбилейный», поэтому внимания к подготовке главного праздника страны и к ветеранам в этом году в Чувашии будет ничуть не меньше, чем в 2020-м.

Первая задача, которую поставила заместитель председателя Кабмина – приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов по всей республике. Их у нас более тысячи и ни одно не должно остаться забытым.

Особое внимание – ветеранам войны. Фронтовиков в республике осталось совсем мало – 367 человек. Им необходимо уделить максимум заботы, внимания и душевной теплоты. Для уважаемых ветеранов Правительство готовит особые теплые подарки к великому празднику. По предложению Аллы Салаевой в них в этом году добавят продукцию местных производителей: шартан, мед, пледы с символикой «Перле».

Отдельная программа будет посвящена людям, которые самоотверженно трудились в тылу. По распоряжению Главы республики О. Николаева этот год в Чувашии посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей.

- Надо взять практики прежних лет и выбрать лучшее, - отметила министр образования и молодежной политики Алла Салаева. – Обязательно проведем уроки мужества в школах с участием героев, раздадим детям и расскажем про значение «Георгиевской ленты», создадим «Улицы героев» не только в Чебоксарах, но и по всей республике. Проведем акцию «Бессмертный полк». Все это обязательно обсудим на следующих рабочих группах в ближайшее время.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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