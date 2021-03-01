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Новости » Между Штабом общественного наблюдения за выборами, Союзом женщин Чувашии и Советом отцов Чувашии подписано Соглашение о сотрудничестве

16:11 17 марта 2021 г.

 

Задача соглашения — обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса проведения выборов в республике в сентябре 2021 года. Подписи под документом поставили руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Белов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева,  председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин.

Стороны будут взаимодействовать в организации осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав, обеспечивать открытость и гласность  процесса.

Некоммерческие организации будут направлять своих представителей для участия в независимом наблюдении в ходе проведения голосования за выборами.

Подписание Соглашений Штаба общественного наблюдения Чувашской Республики с ведущими некоммерческими организациями республики будет продолжена.

Ранее мы сообщали, что на выборах в Чувашии будут работать более двух тысяч наблюдателей.

 

Фото: из открытых источников

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