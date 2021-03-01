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Новости » Врачи Чувашии осваивают удобные сервисы цифровой медицины

16:10 17 марта 2021 г.

 

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Центральной городской больнице все рабочие места оснащены компьютерами с выходом в интернет. В поликлиниках имеются планшеты у терапевтов и врачей общей практики. И теперь участковый врач может из квартиры пациента записать его на прием к нужному специалисту, на анализы, обследования или процедуры, а также в любое специализированное учреждение.

«Планшет ускоряет процесс лечения, — утверждает врач-терапевт поликлиники. — Удобно, помещается в сумочку, там содержится вся база больных, получавших медицинскую помощь с 2014 года. Мы теперь не ищем бумажную карту в регистратуре, электронная амбулаторная карта доступна с любого компьютера. Ведя данные пациента, можно увидеть, когда он был у врача, какие у него хронические заболевания, есть ли аллергия на какие-либо препараты. Это нам помогает при выборе лечения и постановке первичного диагноза, экономит время при осмотре».

«В рамках цифровизации здравоохранения в конце 2020 года наша больница получила 65 компьютеров, 52 планшета и 8 многофункциональных устройств, то есть оргтехнику, которая может печатать, ксерокопировать, сканировать и передавать факсы, — отметила заведующая поликлиникой Марина Бесчастнова. — Каждый доктор обеспечен рабочим планшетом. Программы в них установлены, как и во всех наших компьютерах, лицензионные, надежные».

Помимо планшетов, компьютеров и многофункциональных устройств, поликлиника на проспекте Ленина в Чебоксарах оснащена терминалом на входе: посетители могут прямо возле регистратуры ознакомиться со своими правами на медицинскую помощь.

Ранее мы писали что, по итогам 2020 года Чувашская Республика заняла 4 место в общероссийском рейтинге по цифровой зрелости в сфере здравоохранения.

 

Фото: из открытых источников

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