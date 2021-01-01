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Новости » Онлайн-голосование по объектам благоустройства

15:13 17 марта 2021 г.

Минстрой России разработал и запустил платформу по голосованию за объекты благоустройства. Голосование на сайте будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года по объектам благоустройства в 2022 году, до этого времени на сайте можно посмотреть проекты объектов городской среды. Проголосовать смогут граждане от 14 лет и старше. У сайта платформы предусмотрена мобильная версия, также планируется создать и отдельное приложение для голосования.

Большое внимание уделяется вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Регистрация через госуслуги - самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон.

К информированию граждан о работе платформы будут привлекаться волонтеры. Волонтеры будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах, то есть граждане смогут проголосовать за объекты благоустройства и через них.

Для контроля за данными мероприятиями в Чувашской Республике утвержден состав рабочей группы по организации проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальными образованиями Чувашской Республики сформирован перечень объектов для проведения онлайн голосования. В настоящее время ведется работа по размещению информации на платформе.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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