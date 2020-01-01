Новости » Жители Чувашии стали реже жаловаться на микрофинансовые организации

В 2020 году жители Чувашской Республики направили в Банк России 179 жалоб, связанных с действиями микрофинансовых организаций (МФО). Это на 25% меньше, чем в 2019 году. В общем количестве жалоб их удельный вес снизился за год с 15% до 12%.

«Граждан в прошлом году реже беспокоили действия МФО по возврату просроченной задолженности, вопросы реструктуризации и рефинансирования договора займа, а также вопросы оспаривания факта заключения договора», ― пояснил Юрий Голубых, заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего за 2020 год в Банк России поступило около 1,5 тысяч жалоб от жителей Чувашии, что на 7% меньше, чем в 2019 году. Основная доля касалась деятельности банков (свыше 59%) и страховых компаний (14%). При этом на фоне пандемии в прошлом году появились новые темы, связанные с ситуацией на финансовом рынке. В частности, вопросы по предоставлению и аннулированию кредитных каникул, несогласия с условиями реструктуризации долга в условиях распространения коронавирусной инфекции и прочие.

Банк России напоминает, если вы считаете, что финансовая организация нарушает ваши права, можно пожаловаться на нее в интернет-приемную на сайте Банка России или задать вопрос в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

По информации пресс-службы Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России