АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Жители Чувашии стали реже жаловаться на микрофинансовые организации

15:11 17 марта 2021 г.

В 2020 году жители Чувашской Республики направили в Банк России 179 жалоб, связанных с действиями микрофинансовых организаций (МФО). Это на 25% меньше, чем в 2019 году. В общем количестве жалоб их удельный вес снизился за год с 15% до 12%.

«Граждан в прошлом году реже беспокоили действия МФО по возврату просроченной задолженности, вопросы реструктуризации и рефинансирования договора займа, а также вопросы оспаривания факта заключения договора», ― пояснил Юрий Голубых, заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего за 2020 год в Банк России поступило около 1,5 тысяч жалоб от жителей Чувашии, что на 7% меньше, чем в 2019 году. Основная доля касалась деятельности банков (свыше 59%) и страховых компаний (14%). При этом на фоне пандемии в прошлом году появились новые темы, связанные с ситуацией на финансовом рынке. В частности, вопросы по предоставлению и аннулированию кредитных каникул, несогласия с условиями реструктуризации долга в условиях распространения коронавирусной инфекции и прочие.

Банк России напоминает, если вы считаете, что финансовая организация нарушает ваши права, можно пожаловаться на нее в интернет-приемную на сайте Банка России или задать вопрос в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

По информации пресс-службы Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство финансов Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика