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Новости » Гостиницы Чебоксар готовы принимать большой поток туристов

15:11 17 марта 2021 г.

На совещании с представителями туристической отрасли представители гостиничной индустрии выразили благодарность за организацию стажировки Минпромторга России по программе «Федеральная практика» в Приволжском федеральном округе.

«Отрадно, что наши отели, гостиницы и хостелы проявляют активность и участвуют в жизни республики. В Чебоксарах 51 коллективное средство размещения. Мы можем принять достаточное количество туристов в них. Сейчас ведется разработка календаря событий на ближайшее время. Будем стараться привлекать как можно больше гостей в наш регион», — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

 

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Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

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