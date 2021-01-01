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Новости » Определены регионы-лидеры по числу вакансий на «Работе в России»

15:09 17 марта 2021 г.

Роструд составил ТОП-10 регионов по данным портала «Работа в России», где на сегодняшний день доступно больше всего вакансий. Возглавили тройку лидеров Москва, Московская область и Красноярский край. 
 
 «Согласно данным портала «Работа в России» наибольшее число вакансий разместили работодатели Москвы, Подмосковья  и Красноярского края. Замыкают пятерку лидеров по числу вакансий Приморский край и Ростовская область», – рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.
 
Так, в Москве соискателям доступно более 137 тыс. вакантных рабочих мест. Около 68 тыс. рабочих мест в Московской области и 65 тыс.  в Красноярском крае. Далее следует Приморский край – 60 тыс. рабочих мест и Ростовская область – 52 тыс. рабочих мест. В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане – примерно по 47 тыс. вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий в стране – Краснодарский край  (около 44 тыс. вакансий) и Санкт-Петербург. В Северной столице работодателям требуются более 38 тыс. различных специалистов.
 
«Работа в России» – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию. В настоящее время на портале размещена информация о более 1,5 млн вакантных рабочих местах.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Федеральная служба по труду и занятости

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