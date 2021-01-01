Новости » Госдума предлагает запретить возврат бездомных собак на улицу

Исключить пребывание на «законных основаниях» бездомных животных на улицах городов и поселков предлагается законопроектом, который внесла в Госдуму группа депутатов нижней палаты.

По словам авторов проекта, этот документ направлен на обеспечение приоритета безопасности человека и его здоровья.

Федеральным законом об ответственном обращении с животными введен принцип ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.

«Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», – поясняют авторы проекта.

Они предлагают ввести в закон следующую норму: «Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта Российской Федерации, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

По действующему закону разрешено умерщвлять только неизлечимо больных животных.

Что касается метода ОСВВ, проектом планируется исключить слова «возврат на прежние места их обитания».

По словам авторов документа, через ОСВВ прошло много стран, и этот метод был признан неэффективным.

«ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду. Даже предварительная вакцинация не даст гарантии того, что через три года (а именно это максимальный срок действия вакцины и формирования устойчивого иммунитета к заболеваниям после вакцинации) данные особи не подвергнутся заболеваниям», – отмечается в пояснении к проекту.

В числе проблем, которые возникают из-за свободно бегающих (хоть и стерилизованных) собак депутаты называют шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия.

«Бездомность собак и кошек необходимо рассматривать как негативное явление. По разным источникам, в странах с безвозвратным отловом бездомных собак установленный законом минимальный срок передержки широко варьируется (3–60 дней). Кроме того, из этих стран 32% усыпляют животных, которые не были возвращены хозяевам или не пристроены за время передержки, 6% умерщвляют всех животных сразу после отлова (не ожидая истечения срока передержки), 10% стран не разрешают (юридически) умерщвление здоровых бездомных собак, формально требуя долговременного содержания в случае невозможности пристроить животное», – приводят данные авторы проекта.

Два года после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными показали, что регионам не хватает денег на строительство и оснащение приютов для бездомных кошек и собак. Их количество растет. Поэтому авторы проекта предлагают разрешить регионам вести собственное правовое регулирование численности бездомных животных.

Текст: Юлия Макеева

Фото: Александр Плонский / «ВиЖ»