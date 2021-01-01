Новости » Сергей Артамонов побывал в агролаборатории детского сада №4 города Цивильск

16 марта заместитель Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в рамках рабочей поездки посетил Цивильский район. В сопровождении главы администрации Цивильского района Сергея Беккера он ознакомился с деятельностью нового детского сада №4 «Росинка», в котором развивают раннюю профориентацию дошкольников в сельскохозяйственном направлении.

В новом дошкольным образовательном учреждении они ознакомились с работой агролаборатории и вместе с юными цивилянами приняли участие в посадке картофеля из различных форм посевного материала.

Также гордостью детского сада является мультипликационная студия. Здесь малыши вместе с воспитателями создают анимации с помощью рисунков и фотоаппарата. Такое занятие развивает усидчивость, говорят педагоги. Гостям продемонстрировали мультфильм «Здесь не сшибались в битве брони».

«Отрадно, что наши дети получают качественные дополнительные знания по агротехнологиям, учатся работать с инновационным оборудованием», - отметил министр.