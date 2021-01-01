АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Сергей Артамонов побывал в агролаборатории детского сада №4 города Цивильск

14:57 17 марта 2021 г.

16 марта заместитель Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в рамках рабочей поездки посетил Цивильский район. В сопровождении главы администрации Цивильского района Сергея Беккера он ознакомился с деятельностью нового детского сада №4 «Росинка», в котором развивают раннюю профориентацию дошкольников в сельскохозяйственном направлении.

В новом дошкольным образовательном учреждении они ознакомились с работой агролаборатории и вместе с юными цивилянами приняли участие в посадке картофеля из различных форм посевного материала.

Также гордостью детского сада является мультипликационная студия. Здесь малыши вместе с воспитателями создают анимации с помощью рисунков и фотоаппарата. Такое занятие развивает усидчивость, говорят педагоги. Гостям продемонстрировали мультфильм «Здесь не сшибались в битве брони».

«Отрадно, что наши дети получают качественные дополнительные знания по агротехнологиям, учатся работать с инновационным оборудованием», - отметил министр. 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Цивильский район

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика