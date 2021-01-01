Новости » Минсельхоз РФ планирует подписание соглашений о снижении цен на минеральные удобрения

Минсельхоз России подготовил проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения. Проект будет действовать до 1 июля, он опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации.

Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров. В пояснительной записке подчеркивается, что данный проект "окажет положительное влияние на достижение целей Госпрограммы и не окажет влияния на достижение целей иных государственных программ Российской Федерации".





