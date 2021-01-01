Чтобы помочь нашим нейрохирургам спасти пациента из Петербургского центра имени Алмазова приехал известный ученый Дмитрий Гуляев.

Сильные головные боли привели пациента на операционный стол, лекарства не помогали, состояние продолжало ухудшаться. И диагностика выявила опухоль.

- Первые симптомы были симптомы гидроцефалии, которая проявляется как головные боли, тошнота, слабость, при проведении МРТ выявили опухоль, на первом этапе провели шунтирование, и затем пригласили Дмитрия Александровича, - рассказал главный нейрохирург Минздрава Чувашии Павел Святочевский.

Наши нейрохирурги сразу поняли, что необходимо пригласить талантливого специалиста. Дмитрий Гуляев имеет большой опыт удаления подобных новообразований. А сложность заключалась в том, что чужеродные клетки располагались в глубоких структурах мозга и сдавливали жизненно важные центры. Операция проводилась под микроскопом, шаг за шагом нейрохирург приближался к опухоли, и когда достиг ее, начал тщательно удалять. Микроскоп, нейронавигатор, ультразвуковой мониторинг в ходе вмешательства - были задействованы все виды высокотехнологичного оборудования.

- Это редкая патология, такие больные не часто встречаются и они концентрируются в федеральных центрах, но поскольку уровень нейрохирургии в Чувашии высокий, можно развивать здесь эти хирургические технологии, - рассказал руководитель лаборатории нейрохирургических технологий НМИЦ имени Алмазова Минздрава России Дмитрий Гуляев.

Удаленную опухоль отправили на гистологическое исследование. Теперь главное - каков будет результат. Со своей стороны нейрохирурги сделали все возможное. Дмитрий Гуляев уже много раз проводил мастер-классы в операционной Республиканской больницы. Ежегодно врачи отделения проводят около семисот вмешательств, из них порядка трехсот - с применением высоких технологий, как непосредственно на головном мозге, так и на позвоночнике.