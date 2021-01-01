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Новости » На Национальном телевидении Чувашии – премьера проекта «День перемен»

14:04 17 марта 2021 г.

На Национальном телевидении Чувашии – премьера проекта «День перемен»
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На Национальном телевидении Чувашии стартует новый сезон реалити-шоу «День перемен». Программа вошла в перечень победителей республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации, который ежегодно проводит Мининформполитики Чувашии.

Главная идея проекта заключается в том, что родители и дети меняются местами на один день. Авторы надеются, что передача поможет родителям и детям лучше понять друг друга.

В первом выпуске телепроекта ребенок попадает в цех огромного завода, чтобы освоить профессию своей мамы – «инженер-конструктор». А мама оказывается в школе. С какими трудностями предстоит столкнуться героиням выпуска и как на них повлияет этот эксперимент? Ответы на эти вопросы телезритель получит, посмотрев премьеру программы «День перемен».  

Реалити-шоу стартует на Национальном телевидении Чувашии 24 марта в 20:30.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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