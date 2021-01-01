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Новости » Анастасия Леонтьева – серебряный призер первенства России по пауэрлифтингу

14:02 17 марта 2021 г.

Воспитанница Спортивной школы им. В.С. Соколова, мастер спорта России Анастасия Леонтьева выиграла серебряную медаль первенства России среди юниоров и юниорок 19-23 лет, завершившегося в начале этой недели в Екатеринбурге.

Свою заслуженную награду подопечная Александра Тимофеева выиграла в условиях острой конкуренции среди почти 200 спортсменов из 33 регионов страны. В весовой категории 47 кг Анастасия показала второй результат в троеборье.

Поздравляем Анастасию Леонтьеву и ее наставника с «серебром» первенства России! А в ближайшие дни будем болеть еще за одну представительницу СШ им. В.С. Соколова, мастера спорта России международного класса Анастасию Лоренц. В эти дни в Екатеринбурге воспитанница Вячеслава Кострюкова борется за титул чемпионки страны по пауэрлифтингу в троеборье.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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