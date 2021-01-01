Новости » В Ядрине обсудили вопрос развития многопрофильного агрокомплекса «Школа-техникум»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева и вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов посетили Ядринский аграрный техникум.

Директор техникума Олег Паликин провел для гостей обзорную экскурсию, показал парк сельскохозяйственной техники, производственные площадки по ремонту и обслуживанию автомобилей, где студент 3 группы — мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Александр Гурьев рассказал об учебе в агротехникуме. Также гости осмотрели обновленный спортивный зал.

Сегодня в техникуме обучается 401 молодой человек. Техникум реализует пять образовательных программ среднего профессионального образования аграрного направления. По итогам прошедшего года 17 выпускников поступили в Чувашский государственный аграрный университет.

Позже на совещании был рассмотрен проект «Создание и развитие многопрофильного агрокомплекса «Школа-техникум». Его цель — увеличение числа высококвалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве республики. Для этого предполагается создать в Чувашии агрошколу. Предположительно, она появится в деревне Кашмаши Моргаушского района. В школе будут преподавать в том числе педагоги Чувашского аграрного университета и Ядринского агротехникума.

«Главное для детей и родителей — качество образования. Мы должны создать условия для того, чтобы родители хотели отправлять детей в агрошколу. В течение этой недели мы отстроим до конца кадровую политику школы, а на будущей встретимся с кандидатами на должность директора», — подчеркнула Алла Салаева.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики