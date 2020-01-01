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Актуально » Олег Николаев провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике

13:57 17 марта 2021 г.

Олег Николаев провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике
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17 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике.

Обсуждались вопросы оборота спиртосодержащих товаров, алкогольной и табачной продукции.

Отмечено, что некоторые заведения общественного питания, несмотря на ограничительные меры, предоставляют кальянные услуги.

«Жалоб поступает много. Люди, которые приходят в заведения общественного питания с детьми, сталкиваются с курением кальянов и испытывают неудобство», – отметил Олег Николаев и призвал МВД по Чувашской Республике и Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике усилить контроль.

Необходимо принимать своевременные меры и по устранению нарушений и в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, с начала года за неподключение к системе ЕГАИС, которая обеспечивает прозрачность оборота алкоголя, 4 организациям отказано в выдаче лицензии.

Кроме того, ведомством за январь-февраль проведено 45 контрольных мероприятий, по результатам которых у 204 организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции, а также порядка ее учета. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, с начала года в ходе обследований объектов торговли выявлены нарушения и в части требований к размещению (выкладке) виноградосодержащих алкогольных напитков и отсутствия в торговом зале информационной  надписи «Продукция не является вином» (АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Альбион -2002»).

Глава республики Олег Николаев отдельное внимание уделил необходимости выработки механизмов, позволяющих сократить объемы продажи и употребления контрафактной суррогатной алкогольной продукции и «фанфуриков», которые наносят непоправимый вред здоровью.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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