Актуально » Олег Николаев провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике

17 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике.

Обсуждались вопросы оборота спиртосодержащих товаров, алкогольной и табачной продукции.

Отмечено, что некоторые заведения общественного питания, несмотря на ограничительные меры, предоставляют кальянные услуги.

«Жалоб поступает много. Люди, которые приходят в заведения общественного питания с детьми, сталкиваются с курением кальянов и испытывают неудобство», – отметил Олег Николаев и призвал МВД по Чувашской Республике и Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике усилить контроль.

Необходимо принимать своевременные меры и по устранению нарушений и в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, с начала года за неподключение к системе ЕГАИС, которая обеспечивает прозрачность оборота алкоголя, 4 организациям отказано в выдаче лицензии.

Кроме того, ведомством за январь-февраль проведено 45 контрольных мероприятий, по результатам которых у 204 организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции, а также порядка ее учета. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, с начала года в ходе обследований объектов торговли выявлены нарушения и в части требований к размещению (выкладке) виноградосодержащих алкогольных напитков и отсутствия в торговом зале информационной надписи «Продукция не является вином» (АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Альбион -2002»).

Глава республики Олег Николаев отдельное внимание уделил необходимости выработки механизмов, позволяющих сократить объемы продажи и употребления контрафактной суррогатной алкогольной продукции и «фанфуриков», которые наносят непоправимый вред здоровью.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики