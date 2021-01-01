Новости » Обучающиеся Красноармейского района принимают участие во Всероссийской интеллектуальной игре «1418»

Сегодня, 17 марта проходит Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», посвященная событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Красноармейском районе в онлайн-игре участие принимают 8 команд с охватом 60 обучающихся.

Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» проходит в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Она проводится «Волонтерами Победы» при поддержке Министерства просвещения, Военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и движения школьников.

Это командная онлайн-игра для учащихся образовательных организаций России в возрасте от 14 до 18 лет, которая включает в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Игра проходит на портале игра-1418.рф

Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, участникам будут предложены задания, связанные с историей той местности, в которой они проживают. Это позволит подрастающему поколению узнать больше об истории своей Родины. Все участники игры получат сертификаты, а командам победителей и финалистов в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.