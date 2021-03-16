6 апреля 2021 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) пройдет первый российский Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF). К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, недавние выпускники и все, кому интересна сфера информационных технологий.

Форум организован Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации совместно с Координационным центром доменов .RU/.РФ и при поддержке Сколтеха.

В рамках форума пройдут 4 секции:

- (НЕ)виртуальная реальность.

- Цифровая экономика: утопия или антиутопия?

- Мои персональные данные: чьи они на самом деле?

- 2020 – год Тиктока: хайп или главная площадка для молодежи?

В каждой из секций планируется дискуссия с участием экспертов в IT-сфере, после которой участники смогут задать свои вопросы спикерам.

На основе проведенной дискуссии участники совместно с модераторами секций смогут обсудить идеи относительно будущего развития Интернета, защиты данных, цифровой грамотности, безопасности в онлайновом пространстве и многом другом.

Итогом работы форума станет Молодежное послание, в котором будут отражены основные идеи, обсуждаемые как в рамках дискуссий, так и ранее присланные на официальный сайт от заинтересованной молодежи.

Для тех, кто не планирует визит в Сколковский институт науки и технологий, будет доступна онлайн-трансляция форума. В режиме реального времени участники смогут задать вопросы, высказать предложения. Заявки для участия в форуме офлайн принимаются до 20 марта, для желающих участвовать в формате онлайн - до 21.00 5 апреля.

Более подробно о форуме можно узнать на сайте http://youth.rigf.ru/.