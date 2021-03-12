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Новости » В библиотеки районов республики поступит первая партия новых книг на чувашском языке

11:00 17 марта 2021 г.

 

Об этом министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова рассказала на встрече с работниками профильной отрасли в Урмарском районе.

«В рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», которой большое внимание уделяет Глава Чувашии Олег Николаев, в этом году на приобретение книг на чувашском языке в бюджете республики предусмотрено больше 3 млн. рублей. Сейчас в Национальной библиотеке Чувашии сортируют первую партию изданий, чтобы отправить в сельские библиотеки. Их сотрудники должны активно  презентовать новые книги на различных площадках, проводить встречи с чувашскими писателями», — подчеркнула министр культуры Светлана Каликова.

Также министр отметила, что  в Урмарах нужно вести работу по созданию модельных библиотек, обратив внимание на опыт других районов республики.

 

Фото: cap.ru

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