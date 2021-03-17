Спортсменку на своей странице в Инстаграм поздравил министр спорта Чувашии.

Соревнования по биг-эйру завершились победным дублем россиянок — москвички Анастасии Таталиной и представительницы Чувашии Ланы Прусаковой.

«Поздравляю девчонок с великолепным результатом и их наставника — Заслуженного тренера Чувашии Никиту Васильева, который является старшим тренером сборной России в этой дисциплине фристайла! Спортсменки показали наилучшие результаты в карьере на Чемпионатах мира», — отметил Василий Петров в своём аккаунте в Инстаграм.