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Новости » Лана Прусакова завоевала титул вице-чемпионки мира по фристайлу

08:50 17 марта 2021 г.

 

Спортсменку на своей странице в Инстаграм поздравил министр спорта Чувашии.

Соревнования по биг-эйру завершились победным дублем россиянок — москвички Анастасии Таталиной и представительницы Чувашии Ланы Прусаковой.

«Поздравляю девчонок с великолепным результатом и их наставника — Заслуженного тренера Чувашии Никиту Васильева, который является старшим тренером сборной России в этой дисциплине фристайла! Спортсменки показали наилучшие результаты в карьере на Чемпионатах мира», — отметил Василий Петров в своём аккаунте в Инстаграм.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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