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Новости » Руководитель ЦИК Чувашии прокомментировал уголовные дела о нарушениях на выборах

08:50 17 марта 2021 г.

 

Речь идет о возбуждении пяти уголовных дел по итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов. Они касаются фальсификаций избирательных документов при проведении выборов местных депутатов, в частности сельских поселений.

«Мы внимательно все эти вопросы рассматриваем, выясняем, что привело к тому, что эти нарушения стали возможными. Все эти пять случаев объединяет одно единственное важное упущение – не было нормального контроля на этих участках. Там, где контроль был, никаких нарушений нет. Поэтому очень важен именно партийный контроль, контроль со стороны политических партий», — пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков и призвал политические партии республики активно подключаться к работе Штаба общественного наблюдения.

Также руководитель ЦИК Чувашии отметил, что в этом году ставится цель обеспечить сто процентов избирательных участков Чувашии видеокамерами. При этом работать они будут круглосуточно в течение 3 дней проведения голосования. Это также позволит исключить нарушения на выборах, подытожил Александр Цветков.

 

Фото: Василий Кузьмин, "Хыпар"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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