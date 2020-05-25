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Новости » В Чувашии началась подготовка ко Дню Победы

08:49 17 марта 2021 г.

 

В Доме правительства под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой состоялось заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая встречу, Алла Салаева процитировала президента России — «теперь каждый год День Победы мы будем праздновать как юбилейный», поэтому внимания к подготовке главного праздника страны и к ветеранам в этом году в Чувашии будет ничуть не меньше, чем в 2020-м.

Первая задача, которую поставила заместитель председателя Кабинета Министров, – приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов по всей республике. Их у нас более тысячи и ни одно не должно остаться забытым.

Особое внимание – ветеранам войны. Фронтовиков в республике осталось совсем мало – 367 человек. Им необходимо уделить максимум заботы, внимания и душевной теплоты. Для ветеранов Правительство готовит особые подарки к празднику. По предложению Аллы Салаевой в них в этом году добавят продукцию местных производителей: шартан, мед, пледы с символикой «Перле».

Отдельная программа будет посвящена людям, которые самоотверженно трудились в тылу. По распоряжению Главы республики Олега Николаева этот год в Чувашии посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Надо взять практики прежних лет и выбрать лучшее. Обязательно проведем уроки мужества в школах с участием героев, раздадим детям георгиевские ленточки и расскажем про их значение, создадим «Улицы героев» не только в Чебоксарах, но и по всей республике. Проведем акцию «Бессмертный полк», — рассказала министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

 

Фото из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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