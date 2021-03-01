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Новости » Величина прожиточного минимума на очередной год не будет ниже его величины в текущем году

08:48 17 марта 2021 г.

 

Об этом сообщают в Минтруде Чувашии. Дело в том, что с 2021 года будет применяться новая методика расчета прожиточного минимума, разработанная Минтрудом России. Расчет будет производиться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Согласно новой методике соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет.

«При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан, и повышаться по мере того, как растут доходы населения. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не сможет быть ниже его величины в текущем году», — объясняют в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Чувашии.

Напомним, что в республике по инициативе Олега Николаева уже действует законодательный запрет на уменьшение величины прожиточного минимума. Это помогло защитить размеры социальных выплат в 2021 году.

 

Фото из открытых источников

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