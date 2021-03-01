Об этом председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков сообщил в ходе встречи Главы республики Олега Николаева с представителями региональный отделений политических партий.

В сентябре помимо выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Осенью в ходе голосования жителям республики предстоит избрать более 70 муниципальных депутатов. Это будут в том числе и те депутатские мандаты, которые народным избранникам придется освободить из-за нежелания подавать сведения о доходах.

«Выборы ориентировочно будут объявлены во второй половине июня, — сообщил Александр Цветков. – Пройдут они, скорее всего, по трехдневной системе. Это позволит не скапливать на избирательных участках большое количество людей и соблюсти все необходимые противоковидные меры».

Ранее мы писали, что видеокамеры на избирательных участках будут работать круглосуточно.

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