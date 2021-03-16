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Новости » Удобрений на полях Чувашии станет больше

08:47 17 марта 2021 г.

 

На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили ход подготовки к весенним полевым работам. Как отметил вице-премьер-министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, темпы приобретения минеральных удобрений, несмотря на рост цен, превышают уровень прошлого года на 13%.

По словам руководителя ведомства, благодаря подписанным в 2020 году соглашениям с ведущими российскими производителями, поставки минеральных удобрений в республику идут по намеченному плану, без срывов.

На данный момент в наличии 10,8 тысяч тонн д.в. (в 2020 г. – 9,6 тыс. тонн). Это 61% от общей потребности или 76,1% от весенней потребности. Нужно вносить минимум 19,1 тысяч тонн д.в. минеральных удобрений, из них 14,2 тысяч тонн – весной.

На складах Продовольственного фонда Чувашии созданы запасы минеральных удобрений в полном ассортименте (всего 10 наименований). Это позволяет удерживать цены на приемлемом уровне. На сегодня Продфондом сельхозтоваропроизводителям отгружено в два раза больше удобрений, чем в прошедшем сезоне.

Поставки удобрений в хозяйства идут в ежедневном режиме без выходных, отметил Сергей Артамонов.

Ранее мы писали, что возможный перевод времени в Чувашии обсудят в формате парламентских слушаний в Госсовете республики.

Фото с cap.ru

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