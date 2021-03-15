Это отметили на совещании, где обсуждались вопросы подготовки к весенним полевым работам.

Выход на полевые работы в нынешнем сезоне задерживается погодными условиями. В 2020 году к подкормке озимых посевов приступили 14 марта. В течение ближайшей недели ожидается постепенное повышение температуры. По оценке синоптиков, сход снежного покрова ожидается не ранее конца третьей декады марта.

Министр рекомендовал всем аграриям, пока еще есть время, лучше подготовиться, чтобы иметь возможность провести полевые работы в максимально сжатые сроки.

Вся посевная площадь под урожай 2021 года составит 550,1 тыс. га. Яровой сев в текущем году планируется провести на 290 тыс. га.

Доля зерновых культуры в общей посевной площади составляет 53,6%, технических культур – 5,1%, картофеля – 3,6%, овощей – 0,7%, кормовых культур – 37,0%.

Обращаясь к руководителям администраций районов, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что перед аграриями в нынешнем сезоне поставлена задача увеличения площадей под картофель на 25%. Это необходимо учесть, планируя структуру севооборота, подчеркнул руководитель ведомства.

Под урожай 2020 года посеяно 100,5 тыс. га озимых зерновых на зерно и зеленый корм. Их состояние в настоящее время оценивается как хорошее и удовлетворительное. Мониторинг состояния озимых продолжается.

Министр отметил низкие темпы подготовки семенного материала в Цивильском, Шумерлинском, Красноармейском, Чебоксарском районах. Главы администраций районов заверили, что работа в хозяйствах будет ускорена, в течение текущей недели отставание будет ликвидировано.

Ранее мы писали, что сельхозтоваропроизводителям Чувашии возместят 40% затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.

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