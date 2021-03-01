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Новости » В Чувашии действует 23 региональных отделения политических партий

08:46 17 марта 2021 г.

 

Об этом начальник Управления Минюста Российской Федерации по Чувашской Республике Ольга Никонова рассказала в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с представителями региональных отделений политических партий.

Она отметила, что в России процесс образования новых партий все еще продолжается.

«В настоящее время Минюстом страны зарегистрировано 36 партий, кроме того действует 40 организационных комитетов. То есть в будущем в Чувашии могут появиться новые отделения», — сообщила  Ольга Никонова.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в Чувашии пройдут выборы трех уровней.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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