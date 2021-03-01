АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » На ЭКРЕ появился первый штатный экскурсовод в рамках развития промышленного туризма

08:45 17 марта 2021 г.

 

С работой предприятия познакомились студенты-выпускники Чебоксарского электро-механического колледжа, которые изучают электрическое и электро-механическое оборудование. Гид провел для них экскурсию на тему «НПП ЭКРА – флагман внедрения современных информационных технологий в электроэнергетике».

«Отзывы об экскурсии показали, что студенты были впечатлены, увидев современную компанию. Более того, они узнали об информационных технологиях в электроэнергетике. Знакомство с предприятием совместно с экскурсоводом – хороший пример качественного туристического продукта», – прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Ранее мы писали, что Чебоксарский завод промышленных тракторов посетили эксперты Агентства стратегических инициатив.

 

Фото с сайта ekra.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика