Новости » Форум-выставка «Чистая страна»

15:23 16 марта 2021 г.
Формирование кадрового потенциала в сфере экологии
16 марта в 14.00 с участием представителей Приволжского федерального округа на форуме-выставке «Чистая страна» в Сколково состоится сессия «Формирование кадрового потенциала в сфере экологии», расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».
Повестка
- Глобальный тренд на устойчивое развитие в сфере экологии
- Комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности»
- Проект «Менделеевские классы»
- Проект по экопросвещению «Экозабота»
Модератор сессии: Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», Председатель Попечительского совета консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»
Среди участников сессии:
- Константин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области
- Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области
- Роза Аснанова, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
- Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики
- Татьяна Дрягина, заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики
- Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
- Валентин Пугач, ректор ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
- Галина Мерзлякова, ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», д.и.н., профессор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики
- Михаил Альес, директор УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н., профессор
- Олег Афонин, ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», к.ф.-м.н., доцент
В заседании примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества.
Трансляция заседания будет на странице данного анонса на сайте tass.ruи в группах ТАСС в социальных сетях.
Контакты для связи: Антонина Громова, управление по коммуникациям ФГУП «ФЭО», тел.: +7 903 127 58 56.
Второй Международный форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта «Экология». Форум проводится Ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
На протяжении всех трех дней будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, которые включают в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.
Официальный сайт мероприятия https://forum.cleancountry.ru/.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"