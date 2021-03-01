Сейчас обсуждается возможность выдачи единовременной денежной компенсации вместо земельных участков. Об этом в ходе прямой линии с пользователями социальных сетей рассказал Глава Чувашии.

«Земельные участки предоставлены более, чем 9 тысячам многодетных семей. На тридцати процентах участках есть все необходимое: газ, вода, электричество и дороги. Но при этом домов построено счетное количество, несколько десятков. То есть получается три тысячи участков обеспечены всем необходимым, потрачены бюджетные средства. Но на деле земли зарастают бурьяном», — отметил Олег Николаев.

Вопрос выплаты компенсации сейчас изучается, руководитель региона попросил проявить активность в обсуждении темы.

«Нам бы хотелось понять, что если мы средства направим на коммуникации, то здесь должны быть построены дома и появится новый населенный пункт. В этом случае мы, конечно, должны двигаться совместно. Либо люди должны реализовать вариант покупки квартир в городах», — подчеркнул Глава Чувашии.

Вопрос поддержки многодетных семей находится в зоне постоянного внимания. В 2020 году они были освобождены от налога на автомобиль мощностью до 150 л.с. Также были увеличены субсидии, введена финансовая поддержка для подготовки детей к школе.

Ранее мы сообщали, что малоимущим жителям республики окажут финансовую помощь в развитии личных подсобных хозяйств.

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