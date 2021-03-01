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Новости » Глава Чувашии поручил организовать уборку снега с крыш жилых домов и социальных объектов

11:36 16 марта 2021 г.

 

«В связи с погодными условиями и началом таяния снега прошу жилищно-коммунальные службы  всех городов и районов обратить особое внимание на состояние крыш, вовремя и своевременно счищать с них снег, чтобы не было ни сходов снега, ни подтеканий кровли», — сказал Олег Николаев.

Соответствующие поручения направлены в администрации всех муниципалитетов республики.

Глава Чувашии также отметил, что обращения по этой теме поступают к нему в социальные сети. Он добавил, что работу по очистке снега необходимо провести и в социальных объектах: школах, детских садах, больницах.

Ранее мы писали, что в Чувашии в 2 раза сократилось число жалоб на плохую уборку снега на дорогах.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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