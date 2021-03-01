Вице-премьер обратила внимание родителей, что, выбирая школу, необходимо обращать внимание не только на компетенцию педагогов.

«Когда мы говорим о малышах, мы должны помнить, что надо не только загружать ребёнка в первом классе. Надо думать о том, чтобы у любого ребёнка оставалось время для прогулок со школы домой, занятий спортом, в кружках. Важный момент – близкое расположение школы и подбор педагогов с точки зрения взаимоотношений с ребёнком», — отметила Алла Салаева.

Министр отметила, что все первоклассники республики будут обеспечены местами в школе.

Кампания по приему заявлений стартует 1 апреля. Записаться в школы можно тремя способами. Электронный — более удобный.

«Необходимо посмотреть распоряжение главы администрации муниципалитета за какой школой закреплён ваш ребёнок. Если школа совпадает с вашим желанием, то 1 апреля вы должны зайти по ссылке или через портал государственных услуг, или прийти лично в школу и написать заявление о приёме ребёнка в 1 класс», — подчеркнула руководитель ведомства.

6 июля стартует вторая очередь записи в первые классы для тех, кто не относится к школе по прописке.

«Уверяю, что все дети будут обеспечены местами в первых классах. Да есть школы, в которые хочется попасть, но туда далеко ехать. Подумайте о ребенке. Начальная школа это та, куда пришёл пешком, прогуляясь на свежем воздухе, и отлично адаптировался классе», — рассказала Алла Салаева.

Ранее мы сообщали о том, что дети из одной семьи будут приниматься в одну школу.

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