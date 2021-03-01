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Новости » Дополнительные 67 млн рублей будут направлены на приобретение квартир для многодетных

11:35 16 марта 2021 г.

 

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил во время прямой линии. Поступил вопрос от многодетной мамы из Чебоксар, которая ждёт улучшения жилищных условий и стоит в очереди на квартиру с 2017 года.

Руководитель региона ответил, что на строительство и приобретение жилья для многодетных семей в этом году было предусмотрено 110 млн. рублей.

«В ближайшее время к этой сумме будет добавлено 67 млн. рублей. Таким образом 15 квартир изначально планировалось приобрести только для чебоксарских семей. Теперь появится возможность обеспечить жильем ещё несколько семей», — отметил Глава Чувашии.

Обращение многодетной мамы, ждущей улучшения жилищных условий, Глава Чувашии пообещал взять на контроль.

Ранее мы писали, что в Чувашии рассматривается возможность выплаты компенсации вместо предоставления участков для многодетных семей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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