Новости » Дополнительные 67 млн рублей будут направлены на приобретение квартир для многодетных

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил во время прямой линии. Поступил вопрос от многодетной мамы из Чебоксар, которая ждёт улучшения жилищных условий и стоит в очереди на квартиру с 2017 года.

Руководитель региона ответил, что на строительство и приобретение жилья для многодетных семей в этом году было предусмотрено 110 млн. рублей.

«В ближайшее время к этой сумме будет добавлено 67 млн. рублей. Таким образом 15 квартир изначально планировалось приобрести только для чебоксарских семей. Теперь появится возможность обеспечить жильем ещё несколько семей», — отметил Глава Чувашии.

Обращение многодетной мамы, ждущей улучшения жилищных условий, Глава Чувашии пообещал взять на контроль.

Ранее мы писали, что в Чувашии рассматривается возможность выплаты компенсации вместо предоставления участков для многодетных семей.