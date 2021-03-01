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Новости » Олег Николаев предложил уравнять в правах матерей, претендующих на маткапитал

11:34 16 марта 2021 г.

 

Об этом Глава Чувашии заявил в ходе прямой линии, которая состоялась в социальных сетях 12 марта.

Сегодня размер республиканского материнского капитала составляет 150 тысяч рублей.

Радмила Сироткина в своем обращении к Главе республики Олегу Николаеву сетовала на то, что родители, которые получили сертификаты до 2016 года, могут спокойно распоряжаться деньгами по назначению без предъявления справок о доходах. Те, чье право наступило после 2016 года, могут им воспользоваться только в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения по Чувашии.

«Тему изучим, посмотрим, какие решения нам надо дополнительно принять, чтобы максимально уравнять права граждан, которые в разное время получили материнский капитал, – подчеркнул Олег Николаев. – В течение ближайших месяцев разберемся в этой теме».

Ранее мы писали, что в Чувашии обсуждается возможность выплаты компенсации вместо предоставления участков для многодетных семей.

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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