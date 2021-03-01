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Новости » Записаться в школу можно тремя способами

08:34 16 марта 2021 г.

 

О том, как в этом году можно записать ребенка в первый класс, говорили сегодня на еженедельной планерке в Правительстве Чувашии.

«Записаться в школу можно тремя способами, — рассказала заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. — Первый способ — через Единый портал государственных услуг «Госуслуги», второй — через республиканский портал образовательных услуг («Е-Услуги. Образование»), третий — принести заявление в школу».

Перейти на портал «Е-Услуги» можно с баннеров, размещенных на сайтах школ.

С сегодняшнего числа в министерстве открыта «горячая линия» для обращения родителей по вопросам записи в первый класс, звонить можно по номеру 64-21-71. Аналогичные горячие линии действуют во всех муниципалитетах.

 

Фото: из открытых источников

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