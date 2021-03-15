Малоимущим жителям республики окажут финансовую помощь в развитии личных подсобных хозяйств

С 2021 года новым направлением социального контракта является оказание финансовой помощи малоимущим гражданам для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Особенно этот инструмент важен для семей в сельской местности. Размер финансовой поддержки составляет 100 тысяч рублей, которую возможно потратить на товары, необходимые для ведения ЛПХ, а также приобретение продукции, относимой к сельскохозяйственной. При этом после заключения социального контракта гражданину необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве самозанятого и осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.

«В этом году планируется заключить 150 таких социальных контрактов. Мы будем взаимодействовать с муниципалитетами для вовлечения большего количества граждан в программу социального контракта», — сообщила на совещании в Доме Правительства 15 марта министр труда Чувашии Алена Елизарова.

Также заключить социальный контракт можно для открытия собственного дела в качестве ИП или самозанятого. В 2020 году в Чувашии большая часть соцконтрактов по данному направлению пришлась на сферу сельского хозяйства. Для открытия собственного дела гражданин может получить до 250 тысяч рублей на приобретение основных средств производства. Отдельно отметим случай жителя Чебоксарского района Алексея Прокопьева. Он решил заняться сельским хозяйством и растениеводством. Полученные 250 тысяч рублей молодой фермер потратил на приобретение косилки и дискатора для трактора. Инвентарь необходим для обработки поля площадью около 50 гектаров. Кроме того, Алексей разводит на ферме крупный рогатый скот.

Руководитель региона Олег Николаев после доклада министра труда отметил: «Мы должны вспомнить о предпринимательском подходе организации такой работы. Очень часто мы слышим со стороны людей, что нужен первоначальный капитал. И вот здесь я хочу напомнить, что на самом деле первоначальным капиталом является сама способность выполнять какие-либо функции так, чтобы их можно было продавать, а вот финансовая составляющая вторична. Я обращаюсь к главам администраций муниципальных образований, нужно выявлять людей с такими способностями среди населения и направлять их на получение этих форм поддержки».

Фото: mintrud.cap.ru