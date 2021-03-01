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Новости » Олег Николаев объяснил, как воспользоваться правом на выбор больницы

08:30 16 марта 2021 г.

 

Об этом Глава Чувашии сообщил в ходе прямой линии с пользователями социальных сетей.

По новому закону об обязательном медицинском страховании пациент имеет право на выбор медицинской организации.

Этот вопрос особенно актуален для жителей сел и деревень, которые находятся на границе муниципалитетов. Так, жителям д. Аркасы Чебоксарского района по прописке нужно обращаться в больницу в поселке Кугеси, но ближе к ним больница в Новочебоксарске.

«Чтобы реализовать право выбора медицинской организации, надо один раз в год написать заявление и прикрепиться к той больнице, где удобно получать медицинскую помощь», — пояснил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что Олег Николаев взял на контроль ситуацию с освещением аллеи в Новочебоксарске.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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