Об этом Глава Чувашии сообщил в ходе прямой линии с пользователями социальных сетей.

По новому закону об обязательном медицинском страховании пациент имеет право на выбор медицинской организации.

Этот вопрос особенно актуален для жителей сел и деревень, которые находятся на границе муниципалитетов. Так, жителям д. Аркасы Чебоксарского района по прописке нужно обращаться в больницу в поселке Кугеси, но ближе к ним больница в Новочебоксарске.

«Чтобы реализовать право выбора медицинской организации, надо один раз в год написать заявление и прикрепиться к той больнице, где удобно получать медицинскую помощь», — пояснил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что Олег Николаев взял на контроль ситуацию с освещением аллеи в Новочебоксарске.