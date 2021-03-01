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Новости » В Чувашии планируют расширять производство продуктов для детской молочной кухни

16:12 15 марта 2021 г.

 

Об этом сообщил Глава республики в ходе прямой линии в социальных сетях.

На сегодняшний день в регионе действует система денежной компенсации расходов по обеспечению детей в возрасте до двух лет молочными смесями и другими продуктами питания. Эта сумма входит в состав ежемесячного пособия на ребенка. «Наша задача – расширить производство продукции для детской молочной кухни. Мы  также рассмотрим возможность предоставления льгот в натуральном виде, продуктами, — отметил Олег Николаев. – Но при этом вариация должна быть, потому что не все родители захотят отказаться от денежной компенсации льгот».

Напомним, в Чувашии с 2006 года льготы, предоставлявшиеся многодетным семьям и семьям, имеющих детей в возрасте до двух лет, монетизированы.

 

Фото: из открытых источников

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