Об этом сообщил Глава республики в ходе прямой линии в социальных сетях.

На сегодняшний день в регионе действует система денежной компенсации расходов по обеспечению детей в возрасте до двух лет молочными смесями и другими продуктами питания. Эта сумма входит в состав ежемесячного пособия на ребенка. «Наша задача – расширить производство продукции для детской молочной кухни. Мы также рассмотрим возможность предоставления льгот в натуральном виде, продуктами, — отметил Олег Николаев. – Но при этом вариация должна быть, потому что не все родители захотят отказаться от денежной компенсации льгот».

Напомним, в Чувашии с 2006 года льготы, предоставлявшиеся многодетным семьям и семьям, имеющих детей в возрасте до двух лет, монетизированы.

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