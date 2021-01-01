Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении

Обсуждение пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Единой России». В нем примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение, напомню, Правительству дал Президент Владимир Путин», - сообщил Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Подготовить изменения ранее поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

Важность появления в стране единого ресурса службы занятости отметил и замсекретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Николаев. Возглавляя Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Николай Станиславович и сам регулярно сталкивается с необходимостью подбора кадров. Сегодня, например, федцентр нуждается в санитарках, медсестрах, работниках административно-хозяйственной части. «В этой связи очень важно появление в России единого портала службы занятости, – отмечает парламентарий, – ресурс поможет приезжим оценить обстановку в регионе в плане наличия свободных рабочих мест».

В Чувашии трудоустройству и переобучению тех, кто остался без работы, уделяется особое внимание, подчеркнул Николай Николаев. В республике ожидается активное обсуждение поправок в закон о занятости, отметил он.

Источник фото: duma.gov.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"