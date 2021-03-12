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Новости » Олег Николаев: открывать детские центры в Чувашии планируют не раньше апреля

12:12 15 марта 2021 г.

 

Об этом Глава Чувашии сообщил в ходе прямой линии с пользователями социальных сетей. Подробное видео опубликовано на странице Олега Николаева в «ВКонтакте».

Руководитель региона отметил, что в республике продолжает снижаться уровень вновь зарегистрированных заболеваний коронавирусом и это уже позволило снять немало ограничений. Но сейчас наступает период сезонных простуд и ОРВИ.

«Именно в этот период, в ближайший месяц-полтора, нужно быть очень внимательными. Потому что идёт мощный всплеск всех инфекционных заболеваний. Мы должны соблюдать меры безопасности. И если мы сохраним тренды по стабилизации ситуации и уменьшению заболеваний, то до апреля сможем принять решение и дать возможность работать детским развлекательным центрам. Сейчас очень важно не торопиться и взвешивать каждый шаг, чтобы летом мы смогли детей отправить в оздоровительные лагеря. Если сейчас инфекция разгуляется, то потом её мы не утихомирим быстро. Сейчас лучше потерпеть»,- отметил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что в ходе прямой линии был поднят вопрос о переводе времени.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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